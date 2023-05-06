В Тель-Авиве прошла акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» прошла в одном из центральных парков Тель-Авива, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в митинге приняли участие несколько тысяч человек.

Площадка мероприятия была украшена флагами России, Израиля и знамёнами Победы.

Также акция состоялась в одном из парков в столице Южной Кореи Сеуле.

Ранее сообщалось, что власти Франции дали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк» в традиционном формате 8 мая.

Также шествие и концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Токио.