В Тель-Авиве прошла акция «Бессмертный полк»
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Отмечается, что в митинге приняли участие несколько тысяч человек.
Площадка мероприятия была украшена флагами России, Израиля и знамёнами Победы.
Также акция состоялась в одном из парков в столице Южной Кореи Сеуле.
Ранее сообщалось, что власти Франции дали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк» в традиционном формате 8 мая.
Также шествие и концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Токио.