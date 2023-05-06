Акция «Бессмертный полк» состоится 7 мая в столице Монголии
- РИА Новости
«В Монголии есть общественная организация, которая называется «Друзья Новороссии», там очень много монголов, которые учились, жили в Советском Союзе, проживали на территории Донбасса», — цитирует РИА Новости Петрова.
По его словам, акция проводится в Монголии, так как в России её на данный момент невозможно провести по соображениям безопасности.
Ранее сообщалось, что власти Франции дали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк» в традиционном формате 8 мая.
Также шествие и концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Токио.