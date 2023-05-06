Акция «Бессмертный полк» состоится 7 мая в столице Монголии

Акция «Бессмертный полк» состоится в столице Монголии Улан-Баторе 7 мая, сообщил инициатор мероприятия руководитель читинского филиала фонда «Добровольцы Донбасса» Андрей Петров.

«В Монголии есть общественная организация, которая называется «Друзья Новороссии», там очень много монголов, которые учились, жили в Советском Союзе, проживали на территории Донбасса», — цитирует РИА Новости Петрова.

По его словам, акция проводится в Монголии, так как в России её на данный момент невозможно провести по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Франции дали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк» в традиционном формате 8 мая.

Также шествие и концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Токио.