Организаторы акции «Бессмертный полк» анонсировали шествие в Берлине 9 мая
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк», — приводит сообщение РИА Новости.
Построение состоится в 11:00 по местному времени у Бранденбургских ворот.
Полиция разрешила участникам взять портреты своих родных и цветы, но при этом запрещается использовать атрибутику, содержащую символы «V», «Z», георгиевские ленты и элементы военной формы — пилотки и тельняшки.
Кроме того, запрещены военные марши в качестве музыкального сопровождения.
Ранее сообщалось, что власти Франции дали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк» в традиционном формате 8 мая.
Также шествие концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Токио.