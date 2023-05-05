Организаторы акции «Бессмертный полк» анонсировали шествие в Берлине 9 мая

Организаторы акции «Бессмертный полк» получили разрешение от полиции Берлина провести шествие 9 мая от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене.

«Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк», — приводит сообщение РИА Новости.

Построение состоится в 11:00 по местному времени у Бранденбургских ворот.

Полиция разрешила участникам взять портреты своих родных и цветы, но при этом запрещается использовать атрибутику, содержащую символы «V», «Z», георгиевские ленты и элементы военной формы — пилотки и тельняшки.

Кроме того, запрещены военные марши в качестве музыкального сопровождения.

Ранее сообщалось, что власти Франции дали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк» в традиционном формате 8 мая.

Также шествие концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Токио.