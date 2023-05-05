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Акция «Бессмертный полк» прошла в посольстве России в Токио

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Акция «Бессмертный полк» и концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Токио.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня, в канун её (победы. — RT) 78-й годовщины, мы чтим ветеранов, вспоминаем тех, кто самоотверженно и беззаветно ковал общую победу: солдат и офицеров, медработников, тружеников тыла, кто внёс свой вклад в освобождение мира от нацизма, кто боролся за будущее нашей страны, за то, чтобы мы жили в мире», — отметил заместитель главы дипмиссии Геннадий Овечко.

Участники акции минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны.

Ранее основатель, исполнительный директор историко-культурной общественной организации «Бессмертный полк за рубежом» Эдмон Оганесян сообщил, что в Ереване 9 мая пройдёт традиционное шествие «Бессмертного полка».

В шествии примут участие восемь ветеранов Великой Отечественной войны.

3 мая в Минобороны России заявили, что Юнармия провела торжественную передачу 89 копий Знамени Победы во все регионы России.

Отмечается, что знамёна займут места во главе юнармейских парадных строев и украсят персональные парады у домов ветеранов. 

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