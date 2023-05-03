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Юнармия передала копии Знамени Победы во все российские регионы

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В Минобороны России заявили, что Юнармия провела торжественную передачу 89 копий Знамени Победы во все регионы России.
Юнармия передала копии Знамени Победы во все российские регионы
  • РИА Новости

Отмечается, что знамёна займут места во главе юнармейских парадных строев и украсят персональные парады у домов ветеранов. 

По данным ведомства, мероприятие прошло в рамках акции «Мы — наследники Великой Победы», в ходе которого Юнармия отдала дань памяти великому подвигу советских солдат. Акция стартовала в Александровском саду, где юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сама же передача прошла в филиале Музея Победы — музее «Главные оружейные реликвии армии».

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех российских школах 4 мая.

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