Юнармия передала копии Знамени Победы во все российские регионы

В Минобороны России заявили, что Юнармия провела торжественную передачу 89 копий Знамени Победы во все регионы России.

Отмечается, что знамёна займут места во главе юнармейских парадных строев и украсят персональные парады у домов ветеранов.

По данным ведомства, мероприятие прошло в рамках акции «Мы — наследники Великой Победы», в ходе которого Юнармия отдала дань памяти великому подвигу советских солдат. Акция стартовала в Александровском саду, где юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сама же передача прошла в филиале Музея Победы — музее «Главные оружейные реликвии армии».

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех российских школах 4 мая.