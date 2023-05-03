Юнармия передала копии Знамени Победы во все российские регионы
- РИА Новости
Отмечается, что знамёна займут места во главе юнармейских парадных строев и украсят персональные парады у домов ветеранов.
По данным ведомства, мероприятие прошло в рамках акции «Мы — наследники Великой Победы», в ходе которого Юнармия отдала дань памяти великому подвигу советских солдат. Акция стартовала в Александровском саду, где юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сама же передача прошла в филиале Музея Победы — музее «Главные оружейные реликвии армии».
Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех российских школах 4 мая.