Акция «Бессмертный полк» пройдёт в школах России 4 мая

Акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех российских школах 4 мая, сообщила пресс-служба Российского детско-юношеского центра.

«Учебный день 4 мая 2023 года во всех школах страны начнётся с торжественной линейки, посвящённой 78-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Подробно о событиях 1941—1945 годов учащиеся, педагоги и родители будут говорить также на внеурочных занятиях «Разговоры о важном». На этот раз праздничные мероприятия в школах впервые пройдут в формате «Бессмертного полка», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что трогательным и запоминающимся моментом праздничных мероприятий станет просмотр видеообращений ветеранов войны к детям третьего тысячелетия.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт «Бессмертного полка».