Депутат Нилов поддержал идею размещать фото участников СВО на сайте «Бессмертного полка»

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт «Бессмертного полка».
Депутат Нилов поддержал идею размещать фото участников СВО на сайте «Бессмертного полка»
  • РИА Новости

«Не вижу ничего предосудительного, если организаторы это поддерживают, это можно сделать», — считает депутат.

Он также подчеркнул, что определённая логика в данном решении есть, поскольку, по словам Нилова, «Бессмертный полк» — это акция в память о тех, кто защищал Отечество.

Ранее глава исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина заявила, что фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт акции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить