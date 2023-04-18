Депутат Нилов поддержал идею размещать фото участников СВО на сайте «Бессмертного полка»

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт «Бессмертного полка».

«Не вижу ничего предосудительного, если организаторы это поддерживают, это можно сделать», — считает депутат.

Он также подчеркнул, что определённая логика в данном решении есть, поскольку, по словам Нилова, «Бессмертный полк» — это акция в память о тех, кто защищал Отечество.

Ранее глава исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина заявила, что фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт акции.