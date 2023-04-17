«Бессмертный полк» пройдёт в Воронеже 9 мая в онлайн-режиме
Руководитель воронежского управления культуры Андрей Харитонов сообщил, что «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в Воронеже 9 мая в онлайн-режиме.
- РИА Новости
Об этом, как пишет kp.ru, он сказал на еженедельной планёрке в мэрии.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.
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