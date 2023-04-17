«Бессмертный полк» пройдёт в Воронеже 9 мая в онлайн-режиме

Руководитель воронежского управления культуры Андрей Харитонов сообщил, что «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в Воронеже 9 мая в онлайн-режиме.

Об этом, как пишет kp.ru, он сказал на еженедельной планёрке в мэрии.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.