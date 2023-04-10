Курский губернатор Старовойт отменил военный парад 9 мая из соображений безопасности
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Как пишет РИА Новости, решение было принято «на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области».
В начале февраля высокий («жёлтый») уровень террористической опасности продлили в Курской области до особого распоряжения.
Старовойт призвал сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.
4 апреля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла первая репетиция сводного военного оркестра к параду Победы. Её участниками стали более 500 человек.