Курский губернатор Старовойт отменил военный парад 9 мая из соображений безопасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.

Как пишет РИА Новости, решение было принято «на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области».

В начале февраля высокий («жёлтый») уровень террористической опасности продлили в Курской области до особого распоряжения.

Старовойт призвал сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.

4 апреля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла первая репетиция сводного военного оркестра к параду Победы. Её участниками стали более 500 человек.