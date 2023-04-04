На Дворцовой площади в Петербурге прошла первая репетиция военного оркестра к параду Победы
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.
Оркестр исполнил 45 произведений, посвящённых Великой Отечественной войне и военной службе.
Также военнослужащие отработали строевые приёмы в движении, перестроения и торжественный марш.
Тем временем музей «Сталинградская битва» и ПривЖД начали готовиться к проекту «Воинский эшелон», передаёт novostivolgograda.ru.
Как рассказали в пресс-службе музея, специалисты приступили к погрузке образцов военной техники времён Великой Отечественной войны для формирования ретропоезда.
«Воинский эшелон» посетит Волгоградскую, Астраханскую и Саратовскую области.
Ранее сообщалось, что репетиции парада Победы начались в Ижевске с 21 марта.