На Дворцовой площади в Петербурге прошла первая репетиция военного оркестра к параду Победы

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На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла первая репетиция сводного военного оркестра к параду Победы. Её участниками стали более 500 человек.
На Дворцовой площади в Петербурге прошла первая репетиция военного оркестра к параду Победы
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

Оркестр исполнил 45 произведений, посвящённых Великой Отечественной войне и военной службе.

Также военнослужащие отработали строевые приёмы в движении, перестроения и торжественный марш.

Тем временем музей «Сталинградская битва» и ПривЖД начали готовиться к проекту «Воинский эшелон», передаёт novostivolgograda.ru.

Как рассказали в пресс-службе музея, специалисты приступили к погрузке образцов военной техники времён Великой Отечественной войны для формирования ретропоезда.

«Воинский эшелон» посетит Волгоградскую, Астраханскую и Саратовскую области.

Ранее сообщалось, что репетиции парада Победы начались в Ижевске с 21 марта.

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