На Дворцовой площади в Петербурге прошла первая репетиция военного оркестра к параду Победы

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла первая репетиция сводного военного оркестра к параду Победы. Её участниками стали более 500 человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

Оркестр исполнил 45 произведений, посвящённых Великой Отечественной войне и военной службе.

Также военнослужащие отработали строевые приёмы в движении, перестроения и торжественный марш.

Тем временем музей «Сталинградская битва» и ПривЖД начали готовиться к проекту «Воинский эшелон», передаёт novostivolgograda.ru.

Как рассказали в пресс-службе музея, специалисты приступили к погрузке образцов военной техники времён Великой Отечественной войны для формирования ретропоезда.

«Воинский эшелон» посетит Волгоградскую, Астраханскую и Саратовскую области.

Ранее сообщалось, что репетиции парада Победы начались в Ижевске с 21 марта.