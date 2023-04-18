На сайт «Бессмертного полка» можно будет загрузить фото участников СВО

Фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт «Бессмертного полка». Об этом сообщила руководитель исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

«Особенно хочу обратить внимание на то, что присылать можно не только участников Великой Отечественной войны, которые непосредственно сражались на поле боя, но также и тружеников тыла, детей войны. Также хочется сказать, что мы будем принимать портреты участников СВО, которые также сейчас борются с неонацизмом, как когда-то наши деды и прадеды боролись с нацизмом», — цитирует её РИА Новости.

Ранее руководитель воронежского управления культуры Андрей Харитонов сообщил, что «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в Воронеже 9 мая в онлайн-режиме.