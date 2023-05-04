В Ереване 9 мая пройдёт шествие «Бессмертного полка»

В Ереване 9 мая пройдёт традиционное шествие «Бессмертного полка», сообщил на пресс-конференции основатель, исполнительный директор историко-культурной общественной организации «Бессмертный полк за рубежом» Эдмон Оганесян.

«Шествие стартует 9 Мая в 12:00 с территории, прилегающей к Церкви Святого Креста в Арабкире. Оттуда участники акции выдвинутся в сторону мемориала Вечного огня в парке Победы», — цитирует его ТАСС.

В шествии примут участие восемь ветеранов Великой Отечественной войны.

«Ветеранов к Вечному огню отвезут на машинах. Детям, принимающим участие в шествии, раздадут бесплатно билеты на аттракционы и мороженое», — отметил Оганесян.

Ранее стало известно, что марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в столице Молдавии 9 мая.