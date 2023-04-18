В Молдавии 9 мая состоятся Марш памяти и «Бессмертный полк»

Марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в столице Молдавии 9 мая.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«9 мая Молдавия вместе со всем цивилизованным человечеством будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне... В этот день мы приглашаем всех неравнодушных граждан нашей страны, все здоровые политические, гражданские силы, вместе, единым строем отметить эту священную дату участием в Марше памяти и шествии «Бессмертного полка», — сказал Петрович.

По его словам, акция пройдёт без политических лозунгов и флагов.

Ранее стало известно, что фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт «Бессмертного полка». Об этом сообщила руководитель исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.