В Молдавии 9 мая состоятся Марш памяти и «Бессмертный полк»

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Марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в столице Молдавии 9 мая.
В Молдавии 9 мая состоятся Марш памяти и «Бессмертный полк»
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«9 мая Молдавия вместе со всем цивилизованным человечеством будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне... В этот день мы приглашаем всех неравнодушных граждан нашей страны, все здоровые политические, гражданские силы, вместе, единым строем отметить эту священную дату участием в Марше памяти и шествии «Бессмертного полка», — сказал Петрович.

По его словам, акция пройдёт без политических лозунгов и флагов.

Ранее стало известно, что фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт «Бессмертного полка». Об этом сообщила руководитель исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

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