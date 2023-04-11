КС Молдавии: георгиевскую ленту нельзя использовать для оправдания военных преступлений

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Ношение и демонстрация георгиевских лент на территории Молдавии разрешено, нельзя использовать этот символ для оправдания военных преступлений и агрессии. Об этом заявила глава Конституционного суда республики Домника Маноле.
КС Молдавии: георгиевскую ленту нельзя использовать для оправдания военных преступлений
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

Отмечается, что депутаты от Социалистической партии подали обращение в КС Молдавии, чтобы опротестовать запрет на ношение георгиевской ленты.

«Конституционный суд постановил: частично удовлетворить запрос авторов обращения», — приводит РИА Новости заявление.

В суде подчеркнули, что запрет применяется только к действиям, совершаемым в целях оправдания или прославления действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности.

19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом. По её словам, это нужно было сделать, чтобы граждане не носили «знак войны».

Позднее правоохранительные органы Молдавии заверили, что не станут применять силу в отношении граждан, которые в День Победы будут носить георгиевскую ленту.

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