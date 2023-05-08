В Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк»
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Об этом сообщает kp.ru.
Отмечается, что участники акции украсили машины флагами, плакатами и портретами участников Великой Отечественной войны.
Всего в «Бессмертном автополке» приняли участие 290 человек на 231 автомобиле.
Ранее Взгляд передавал, что в Ленинградской области стартовал «Бессмертный мотополк», в котором приняли участие губернатор региона Александр Дрозденко, а также более 30 членов мотоклуба «Дом».