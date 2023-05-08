В Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк»

В Новороссийске в Краснодарском крае в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что участники акции украсили машины флагами, плакатами и портретами участников Великой Отечественной войны.

Всего в «Бессмертном автополке» приняли участие 290 человек на 231 автомобиле.

Ранее Взгляд передавал, что в Ленинградской области стартовал «Бессмертный мотополк», в котором приняли участие губернатор региона Александр Дрозденко, а также более 30 членов мотоклуба «Дом».