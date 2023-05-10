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МИД: Россия вовремя и нужным образом ответит на провокацию на военном кладбище в Варшаве

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Россия в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.
МИД: Россия вовремя и нужным образом ответит на провокацию на военном кладбище в Варшаве
  • РИА Новости

«Мы не будем просто фиксировать эти проявления, поэтому адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать. Российская сторона, разумеется, оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий», — заявил МИД России.

Накануне агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили его к машине, вынудив Андреева покинуть мемориальное кладбище.

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