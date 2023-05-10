МИД: Россия вовремя и нужным образом ответит на провокацию на военном кладбище в Варшаве
- РИА Новости
«Мы не будем просто фиксировать эти проявления, поэтому адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать. Российская сторона, разумеется, оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий», — заявил МИД России.
Накануне агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.
Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили его к машине, вынудив Андреева покинуть мемориальное кладбище.