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МИД России: посольство Польши в Москве не имеет доступа к своим средствам в банках

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Посольство Польши в Москве в соответствии с принципом взаимности не имеет доступа к своим средствам в российских банках.
МИД России: посольство Польши в Москве не имеет доступа к своим средствам в банках
  • © МИД России

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках», — говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

В конце апреля стало известно, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России.

9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

В МИД России заявили, что Москва в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище — мавзолее советских воинов в Варшаве.

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