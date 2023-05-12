МИД России: посольство Польши в Москве не имеет доступа к своим средствам в банках

Посольство Польши в Москве в соответствии с принципом взаимности не имеет доступа к своим средствам в российских банках.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках», — говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

В конце апреля стало известно, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России.

9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

В МИД России заявили, что Москва в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище — мавзолее советских воинов в Варшаве.