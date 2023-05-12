МИД России: посольство Польши в Москве не имеет доступа к своим средствам в банках
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Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках», — говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
В конце апреля стало известно, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России.
9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.
В МИД России заявили, что Москва в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище — мавзолее советских воинов в Варшаве.