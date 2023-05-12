Планы Запада провалились из-за нежелания остального мира вести экономическую войну против России, сообщает издание The Spectator.

В материале сказано, что западные страны начали санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всём мире, но оказалось, что «у незападных стран нет желания вводить санкции» против России.

Отмечается, что результатом санкций должна была стать капитуляция России перед Западом, но готовность остальных государств сотрудничать с ней нарушила эти планы.

«Российская экономика не разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг», — отмечает издание.

8 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит пользы для республики от присоединения к западным санкциям против России.

11 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов Россия не оставит без ответа.

По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным давлением и экспроприацией своих активов за рубежом.