Песков выразил надежду, что Сербия не вольётся в западный «мейнстрим» против России
По его словам, сербскому лидеру Александру Вучичу приходится демонстрировать стойкость и политическую мудрость в поисках тонких балансов.
«Мы также надеемся на то, что Сербии хватит сил, хватит суверенности не вставать в ряды этого мейнстрима коллективного Запада», — сказал Песков телеканалу ATV.
Ранее в Европарламенте призвали ЕС пересмотреть размер дотаций Сербии из-за поддержки России.
Европарламент также назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС.
6 апреля сербский лидер Александр Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.