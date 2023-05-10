Песков выразил надежду, что Сербия не вольётся в западный «мейнстрим» против России

Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что Белграду хватит сил выстоять и не вступить в западный «мейнстрим» против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сербскому лидеру Александру Вучичу приходится демонстрировать стойкость и политическую мудрость в поисках тонких балансов.

«Мы также надеемся на то, что Сербии хватит сил, хватит суверенности не вставать в ряды этого мейнстрима коллективного Запада», — сказал Песков телеканалу ATV.

Ранее в Европарламенте призвали ЕС пересмотреть размер дотаций Сербии из-за поддержки России.

Европарламент также назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС.

6 апреля сербский лидер Александр Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.