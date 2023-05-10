Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков выразил надежду, что Сербия не вольётся в западный «мейнстрим» против России

Короткая ссылка
Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что Белграду хватит сил выстоять и не вступить в западный «мейнстрим» против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сербскому лидеру Александру Вучичу приходится демонстрировать стойкость и политическую мудрость в поисках тонких балансов.

«Мы также надеемся на то, что Сербии хватит сил, хватит суверенности не вставать в ряды этого мейнстрима коллективного Запада», — сказал Песков телеканалу ATV.

Ранее в Европарламенте призвали ЕС пересмотреть размер дотаций Сербии из-за поддержки России.

Европарламент также назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС.

6 апреля сербский лидер Александр Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить