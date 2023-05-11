В ЕП подняли вопрос о мерах против стран Центральной Азии в случае их содействия России в обходе санкций

Литовский европарламентарий Людас Мажилис поднял вопрос о возможности принятия мер в отношении стран Центральной Азии в случае, если будет доказано, что они помогают России обойти введённые Евросоюзом санкции. RT ознакомился с обращением евродепутата к ЕК, содержащим такой тезис.

В 2022 году торговый оборот стран Центральной Азии и России вырос в среднем на 60—80%, отметил Мажилис, ссылаясь на данные неких «различных отчётов».



В частности, он уточнил, что за январь — октябрь прошлого года компании из Казахстана якобы экспортировали в Россию электроники и мобильных телефонов на сумму, которая в 18 раз (или более чем на €500 млн) превышает показатели за тот же период 2021 года.

«В результате увеличившегося экспорта товаров двойного назначения в Центральную Азию, произведённые в ЕС компоненты можно обнаружить в российском военном оборудовании и вооружениях, используемых в конфликте с Украиной. Поэтому напрашивается вывод, что введённые Евросоюзом санкции в отношении Российской Федерации обходятся посредством перенаправления торговых потоков через третьи страны, в том числе государства Центральной Азии», — добавил Мажилис.

На этом фоне депутат поинтересовался у ЕК, отметили ли там изменения в товаропотоках, которые могут свидетельствовать, что центральноазиатские государства «намеренно перепродают России импортированные из ЕС товары, на которые распространяются санкции».

«Какие контрмеры примет Еврокомиссия в случае, если подтвердится посредничество центральноазиатских стран в перепродаже России подпадающих под санкции товаров из ЕС?» — также спросил Мажилис у ЕК.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны, если их заподозрят в помощи России в вопросе обхода санкций.

Между тем в начале мая ЕК одобрила предложение в отношении 11-го пакета рестрикций против России.

По словам главы французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо, Евросоюз в случае введения очередного пакета ограничений против Москвы спровоцирует конфликт со всем миром и изолирует себя.