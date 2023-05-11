Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЕП подняли вопрос о мерах против стран Центральной Азии в случае их содействия России в обходе санкций

Короткая ссылка
Виктория Пенькова
Литовский европарламентарий Людас Мажилис поднял вопрос о возможности принятия мер в отношении стран Центральной Азии в случае, если будет доказано, что они помогают России обойти введённые Евросоюзом санкции. RT ознакомился с обращением евродепутата к ЕК, содержащим такой тезис.
В ЕП подняли вопрос о мерах против стран Центральной Азии в случае их содействия России в обходе санкций
  • РИА Новости

В 2022 году торговый оборот стран Центральной Азии и России вырос в среднем на 60—80%, отметил Мажилис, ссылаясь на данные неких «различных отчётов».

В частности, он уточнил, что за январь — октябрь прошлого года компании из Казахстана якобы экспортировали в Россию электроники и мобильных телефонов на сумму, которая в 18 раз (или более чем на €500 млн) превышает показатели за тот же период 2021 года.

«В результате увеличившегося экспорта товаров двойного назначения в Центральную Азию, произведённые в ЕС компоненты можно обнаружить в российском военном оборудовании и вооружениях, используемых в конфликте с Украиной. Поэтому напрашивается вывод, что введённые Евросоюзом санкции в отношении Российской Федерации обходятся посредством перенаправления торговых потоков через третьи страны, в том числе государства Центральной Азии», — добавил Мажилис.

На этом фоне депутат поинтересовался у ЕК, отметили ли там изменения в товаропотоках, которые могут свидетельствовать, что центральноазиатские государства «намеренно перепродают России импортированные из ЕС товары, на которые распространяются санкции».

«Какие контрмеры примет Еврокомиссия в случае, если подтвердится посредничество центральноазиатских стран в перепродаже России подпадающих под санкции товаров из ЕС?» — также спросил Мажилис у ЕК.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны, если их заподозрят в помощи России в вопросе обхода санкций.

Между тем в начале мая ЕК одобрила предложение в отношении 11-го пакета рестрикций против России. 

По словам главы французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо, Евросоюз в случае введения очередного пакета ограничений против Москвы спровоцирует конфликт со всем миром и изолирует себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить