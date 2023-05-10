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МИД России: слова главы разведки Украины Буданова об убийстве русских являются терроризмом

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Обещания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова убивать русских по всему миру являются терроризмом. Об этом заявили в МИД России.
МИД России: слова главы разведки Украины Буданова об убийстве русских являются терроризмом
  • РИА Новости

«Неслучайно, что один из новых киевских нацистов, глава их военной разведки Буданов, позволил себе чудовищные разглагольствования о готовности — прямая цитата — убивать россиян по всему миру», — сказала представитель МИД Мария Захарова.

Она поинтересовалась, что ещё требуется Белому дому, Даунинг-стрит или Елисейскому дворцу, Берлину, Мадриду и Риму для того, чтобы увидеть элементы экстремизма в подобных заявлениях.

«Если это не терроризм, тогда что?» — сказала дипломат, чьи слова приводит РИА Новости.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью Yahoo! News заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

Перед этим суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме. Он был объявлен в международный розыск.

В Кремле отметили, что не увидели соответствующей реакции властей европейских стран на слова Буданова.

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