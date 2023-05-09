Глава Еврокомиссии сообщила о прибытии в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о прибытии в Киев.

«Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это — подходящее место для празднования дня Европы», — написала она в Twitter.

Политик также приветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского объявить 9 мая Днём Европы на Украине.

Ранее глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал ускоренное принятие на Украине законопроекта о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

Также стало известно, что Зеленский установил в стране 9 мая Днём Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины новым воплощением Иуды на фоне его решения.