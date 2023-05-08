На Украине в ускоренном режиме примут законопроект о переносе празднования Дня Победы

Глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал ускоренное принятие на Украине законопроекта о переносе празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая.

«Мы в Верховной раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесённый президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент», — заявил он.

14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы — соответствующие изменения предложили внести в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский позже заявил, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы могла прийти в голову только тем, кто огорчён поражением нацизма.

Позже украинские дипломаты отказались от возложения цветов 8 и 9 мая к советским мемориалам в Берлине.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский установил в стране 9 мая День Европы.