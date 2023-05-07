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Представители Украины отказались возлагать 8 и 9 мая венки на советских мемориалах в ФРГ

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Украинские дипломаты отказались от возложения цветов 8 и 9 мая к советским мемориалам в Берлине, заявили в посольстве Украины в ФРГ.
Представители Украины отказались возлагать 8 и 9 мая венки на советских мемориалах в ФРГ
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Посол Алексей Макеев и украинские дипломаты сознательно отказываются в этом году от возложения венков и цветов на советских мемориалах или местах с советской символикой в германской столице», — сообщили в дипмиссии в Facebook*.

Уточняется, что посольство запускает в этом году новый способ почтить память жертв Второй мировой войны.

Так, согласно заявлению дипмиссии, Макеев вместе с правящим бургомистром Берлина Каем Вегнером посетит германский мемориал «Нойе вахе», а затем отправится в историческое здание рейхстага.

На вечер запланировано участие дипломатов в памятном шествии.

Ранее в Берлине в День Победы над фашизмом запретили российские флаги.

Позже административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, не снимая запрета на российский и советский.

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