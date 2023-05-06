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В Берлине сняли запрет на украинский флаг на 9 мая, но оставили на российский и советский

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Административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, не снимая запрета на российский и советский.

Об этом в Twitter написал проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн.

«Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, данное решение может быть обжаловано федеральной землёй Берлин в высшем административном суде.

Ранее в Берлине в День Победы над фашизмом запретили российские флаги.

Также в Эстонии в ряде регионов запретили мероприятия с символикой России и СССР на 9 Мая.

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