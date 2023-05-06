В Берлине сняли запрет на украинский флаг на 9 мая, но оставили на российский и советский
Об этом в Twitter написал проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн.
«Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая», — говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости, данное решение может быть обжаловано федеральной землёй Берлин в высшем административном суде.
Ранее в Берлине в День Победы над фашизмом запретили российские флаги.
Также в Эстонии в ряде регионов запретили мероприятия с символикой России и СССР на 9 Мая.