Полиция Берлина запретила использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Также в полиции запретили исполнение маршевых и военных песен около трёх мемориалов якобы ради обеспечения «достойной памяти павших воинов Советской армии».

Вместе с этим запрет на флаги не распространяется на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у сегодняшних элит в Германии память о борьбе с нацизмом выветривается.