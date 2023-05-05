В Берлине в День Победы над фашизмом запретили российские флаги
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Также в полиции запретили исполнение маршевых и военных песен около трёх мемориалов якобы ради обеспечения «достойной памяти павших воинов Советской армии».
Вместе с этим запрет на флаги не распространяется на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у сегодняшних элит в Германии память о борьбе с нацизмом выветривается.