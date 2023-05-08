Зеленский установил 9 мая День Европы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы.

«Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», — говорится в тексте указа, размещённого на сайте офиса президента.

В документе соответствующее решение объяснили тем, что нужно укреплять «единство народов Европы».

Ранее украинские дипломаты отказались от возложения цветов 8 и 9 мая к советским мемориалам в Берлине.

14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы — соответствующие изменения предложили внести в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский позже заявил, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы могла прийти в голову только тем, кто огорчён поражением нацизма.

Кроме того, в Германии в День Победы над фашизмом запретили российские флаги.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал запрет символики Дня Победы властями Берлина недопустимым.