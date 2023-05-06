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Посол назвал запрет символики Дня Победы властями Берлина недопустимым

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Запрет берлинских властей на демонстрацию 8—9 мая российского флага и символики Дня Победы является недопустимым, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Посол назвал запрет символики Дня Победы властями Берлина недопустимым
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Решительно не приемлем решение властей Берлина, согласно которому 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах посетителям запрещается демонстрация российских государственных флагов, а также символов, неразрывно связанных с Днём Победы», — цитирует ТАСС комментарий Нечаева.

Он отметил, что в дипмиссии считают данный подход аморальным и недопустимым.

Дипломат добавил, что российская сторона требует отменить запреты.

Ранее в Берлине в День Победы над фашизмом запретили российские флаги.

Также в Эстонии в ряде регионов запретили мероприятия с символикой России и СССР на 9 Мая.

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