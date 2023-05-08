Захарова назвала Зеленского новым воплощением Иуды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского новым воплощением Иуды на фоне его решения отменить День Победы 9 мая.

«Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в XXI веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков... Пособник фашистов 80 лет спустя», — сказала она.

По словам дипломата, своим решением Зеленский предал тех, кто сражался в рядах Красной армии, кто мучился и был замучен в концлагерях и тех, кто работал в тылу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT назвал такое решение Зеленского попранием исторической правды.