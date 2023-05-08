Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Захарова назвала Зеленского новым воплощением Иуды

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского новым воплощением Иуды на фоне его решения отменить День Победы 9 мая.
Захарова назвала Зеленского новым воплощением Иуды
  • РИА Новости

«Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в XXI веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков... Пособник фашистов 80 лет спустя», — сказала она.

По словам дипломата, своим решением Зеленский предал тех, кто сражался в рядах Красной армии, кто мучился и был замучен в концлагерях и тех, кто работал в тылу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT назвал такое решение Зеленского попранием исторической правды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить