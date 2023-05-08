Депутат Белик: решение Зеленского о Дне Европы 9 мая — попрание исторической правды

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского установить на Украине 9 мая День Европы.

«Это решение Зеленского — предательство подвига защитников Отечества и попрание исторической правды. Советский Союз освободил Европу от фашизма, и именно советским воинам жители европейских стран должны быть благодарны за избавление от «коричневой чумы», — заявил парламентарий.

По его мнению, в искажённой реальности «западной марионетки есть попытка перечеркнуть священный для нас праздник День Победы фальшивой идеологией и убогим пресмыканием перед западными ценностями».

«День Победы и память не отменить в сознании миллионов людей, чьи отцы, деды и прадеды защищали Родину, людей, которые и сегодня защищают нашу страну от поднявшего голову неонацизма, поэтому когда киевский режим постигнет крах, всё вернётся на круги своя и справедливость восторжествует», — заключил он.

Ранее Зеленский установил 9 мая День Европы на Украине.