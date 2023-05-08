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Yle: конфликт на Украине обеспечил шведам рабочие места в Эрншельдсвике

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Вооружённый конфликт на Украине обеспечил жителям шведского Эрншельдсвика рабочие места на заводе по производству БМП производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds.
Yle: конфликт на Украине обеспечил шведам рабочие места в Эрншельдсвике
  • Legion-Media

Об этом заявил обозреватель Yle Пирьо Аувинен.

«Украинский кризис нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест», — приводит он слова одного из местных жителей Лейфа Седерлинда.

Автор материала отметил, что завод является крупнейшим предприятием в городе — там производят БМП CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Создание новых рабочих мест позволило сократить уровень безработицы в Эрншельдсвике до 6%.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европейская комиссия выделит ещё €1,5 млрд на производство боеприпасов для киевского режима.

СМИ писали, что Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, который намерен сделать производство оружия одним из приоритетных направлений развития своей экономики.

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