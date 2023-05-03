ТАСС: ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики
«Еврокомиссия согласовывает со странами ЕС инициативу о приоритетном финансировании военной промышленности, в первую очередь производства боеприпасов», — говорится в сообщении.
В частности, ЕК предлагает странам союза, которые инвестируют значительные суммы в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга.
Ранее глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что Украина просит у Евросоюза больше боеприпасов, артиллерию дальнего радиуса действия и боевые самолёты.