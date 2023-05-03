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ТАСС: ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики

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Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, который намерен сделать производство оружия одним из приоритетных направлений развития своей экономики, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Еврокомиссия согласовывает со странами ЕС инициативу о приоритетном финансировании военной промышленности, в первую очередь производства боеприпасов», — говорится в сообщении.

В частности, ЕК предлагает странам союза, которые инвестируют значительные суммы в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга.

Ранее глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что Украина просит у Евросоюза больше боеприпасов, артиллерию дальнего радиуса действия и боевые самолёты.

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