ТАСС: ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики

Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, который намерен сделать производство оружия одним из приоритетных направлений развития своей экономики, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Еврокомиссия согласовывает со странами ЕС инициативу о приоритетном финансировании военной промышленности, в первую очередь производства боеприпасов», — говорится в сообщении.

В частности, ЕК предлагает странам союза, которые инвестируют значительные суммы в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга.

Ранее глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что Украина просит у Евросоюза больше боеприпасов, артиллерию дальнего радиуса действия и боевые самолёты.