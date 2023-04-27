Глава МИД Италии: Украина просит у ЕС больше боеприпасов и боевую авиацию

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Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что Украина просит у Евросоюза больше боеприпасов, артиллерию дальнего радиуса действия и боевые самолёты.
Глава МИД Италии: Украина просит у ЕС больше боеприпасов и боевую авиацию
  • AFP

Об этом министр заявил, представляя в итальянском парламенте итоги встречи глав МИД стран ЕС, которая состоялась в Люксембурге 24 апреля, пишет ТАСС.

По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал как можно скорее достичь соглашения о совместной закупке вооружений ЕС для Киева.

Таяни добавил, что также Кулеба «указал на необходимость как большего количества боеприпасов, артиллерии дальнего радиуса действия, боевых самолётов, так и технической и логистической поддержки украинской армии».

Ранее в МИД Китая заявили, что как бы ни был сложен украинский кризис, он должен решаться путём переговоров.

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