Глава МИД Италии: Украина просит у ЕС больше боеприпасов и боевую авиацию
- AFP
Об этом министр заявил, представляя в итальянском парламенте итоги встречи глав МИД стран ЕС, которая состоялась в Люксембурге 24 апреля, пишет ТАСС.
По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал как можно скорее достичь соглашения о совместной закупке вооружений ЕС для Киева.
Таяни добавил, что также Кулеба «указал на необходимость как большего количества боеприпасов, артиллерии дальнего радиуса действия, боевых самолётов, так и технической и логистической поддержки украинской армии».
Ранее в МИД Китая заявили, что как бы ни был сложен украинский кризис, он должен решаться путём переговоров.