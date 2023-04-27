МИД Китая: как бы ни был сложен украинский кризис, он должен решаться путём переговоров

Как бы ни был сложен конфликт на Украине, он должен разрешиться путём переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

«Как бы ни был сложен кризис, он должен решаться путём переговоров. Как бы ни был сложен конфликт, он должен решаться только политически», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

21 апреля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основой для будущих мирных усилий.

Он выразил благодарность китайским партнёрам за их намерение внести вклад в решение украинского кризиса.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно только путём прямых переговоров сторон.