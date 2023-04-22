Глава Минобороны Италии: разрешить украинский конфликт можно лишь в ходе переговоров

Урегулировать конфликт на Украине можно только путём прямых переговоров сторон.

Такое мнение выразил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa.

«Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это... прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом», — заявил он.

Крозетто отметил, что Рим предпринимает попытки добиться урегулирования украинского кризиса мирными средствами.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран НАТО заявил о необходимости завершения украинского конфликта дипломатическим путём.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.