ЕК выделит ещё €1,5 млрд на производство боеприпасов для киевского режима

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европейская комиссия выделит ещё €1,5 млрд на производство боеприпасов для киевского режима.

По его словам, Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов.

«Этот план ставит своей задачей увеличение наших запасов боеприпасов и их поставки на Украину, куда мы обещали поставить до конца года 1 млн боеприпасов... Речь идёт о переводе экономики в военный режим. Мы можем довести производство боеприпасов в Европе до 1 млн в год. На эти нужды мы намерены выделить €500 млн», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что эти финансовые средства будут дополнением к уже выделенным на соответствующие нужды деньгам из Европейского фонда мира на уровне €1 млрд.

Ранее СМИ писали, что Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, который намерен сделать производство оружия одним из приоритетных направлений развития своей экономики.