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Военные учения «Анаконда 23» начинаются в Польше 6 мая

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Военные учения «Анаконда 23» начнутся в Польше в субботу, 6 мая, сообщает Министерство национальной обороны страны.
Военные учения «Анаконда 23» начинаются в Польше 6 мая
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Учения «Анаконда 23» проводятся девятый раз и являются крупнейшим учением Вооружённых сил Польши. Это национальное учение с активным участием войск союзников и партнёров», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что учения идут в координации с американскими учениями Defender 23 и шведскими Aurora 23.

Ранее Польша вложила деньги в развитие военной базы ВВС США в населённом пункте Повидз, где расквартирована американская бригада, вооружённая ударными вертолётами Apache.

В июле Блащак сообщил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

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