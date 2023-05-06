Военные учения «Анаконда 23» начинаются в Польше 6 мая
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«Учения «Анаконда 23» проводятся девятый раз и являются крупнейшим учением Вооружённых сил Польши. Это национальное учение с активным участием войск союзников и партнёров», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что учения идут в координации с американскими учениями Defender 23 и шведскими Aurora 23.
Ранее Польша вложила деньги в развитие военной базы ВВС США в населённом пункте Повидз, где расквартирована американская бригада, вооружённая ударными вертолётами Apache.
В июле Блащак сообщил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.