Участники конференции в Афинах: конфликт между Россией и Западом был неизбежен
Об этом сообщает РИА Новости.
По их словам, противостояние России и Запада было неизбежным в связи с изменениями, происходящими в мире.
Отмечается, что во время конференции участники обсудили роль Советского Союза и Греции во Второй мировой войне и возрождение холодной войны в XXI веке.
Организатором дискуссии стал Координационный совет российских соотечественников.
Ранее агенство Bloomberg выразило предположение, что следующее противостояние Запада и России может быть в Арктике.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «нереальной» ситуацию, при которой Россия смирилась бы со своим поражением, нереальна.