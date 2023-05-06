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Участники конференции в Афинах: конфликт между Россией и Западом был неизбежен

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Участники прошедшей в Афинах конференции на тему «Война, которая никогда не заканчивалась» заявили, что конфликт между Россией и Западом был неизбежен.

Об этом сообщает РИА Новости.

По их словам, противостояние России и Запада было неизбежным в связи с изменениями, происходящими в мире.

Отмечается, что во время конференции участники обсудили роль Советского Союза и Греции во Второй мировой войне и возрождение холодной войны в XXI веке. 

Организатором дискуссии стал Координационный совет российских соотечественников.

Ранее агенство Bloomberg выразило предположение, что следующее противостояние Запада и России может быть в Арктике.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «нереальной» ситуацию, при которой Россия смирилась бы со своим поражением, нереальна.

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