Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава ВОЗ призвал страны сохранять бдительность в отношении COVID-19

Короткая ссылка
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал страны сохранять бдительность в отношении COVID-19 из-за возможных мутаций вируса.
Глава ВОЗ призвал страны сохранять бдительность в отношении COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

«Этот вирус находится здесь, чтобы остаться. Он всё ещё убивает и всё ещё видоизменяется. Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески случаев заболевания и смертности», — цитирует его ТАСС.

По словам Гебрейесуса, его решение о прекращении режима ЧС в связи с коронавирусом не нужно трактовать как «повод для снижения бдительности».

Он также сообщил, что не менее 20 млн человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 c начала пандемии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 30% за четыре недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить