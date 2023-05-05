Глава ВОЗ призвал страны сохранять бдительность в отношении COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал страны сохранять бдительность в отношении COVID-19 из-за возможных мутаций вируса.

«Этот вирус находится здесь, чтобы остаться. Он всё ещё убивает и всё ещё видоизменяется. Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески случаев заболевания и смертности», — цитирует его ТАСС.

По словам Гебрейесуса, его решение о прекращении режима ЧС в связи с коронавирусом не нужно трактовать как «повод для снижения бдительности».

Он также сообщил, что не менее 20 млн человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 c начала пандемии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 30% за четыре недели.