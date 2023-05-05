Гендиректор ВОЗ Гебрейесус: 20 млн человек скончались от COVID-19 c начала пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что не менее 20 млн человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 c начала пандемии.

Трансляция брифинга Гебрейесуса ведётся в YouTube-канале ВОЗ.

По его словам, в ВОЗ за три года поступили официальные данные о почти 7 млн скончавшихся в результате COVID-19.

«Но мы знаем, что общее число в несколько раз выше: по меньшей мере 20 млн», — сказал Гебрейесус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 30% за четыре недели.