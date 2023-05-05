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ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 30% за четыре недели

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Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 30% за четыре недели.

Об этом пишет ТАСС.

В материале сказано, что число летальных исходов снизилось на 30% по сравнению с предыдущими 28 днями.

При этом количество случаев инфицирования уменьшилось на 17%.

«В мире за четыре недели зарегистрировали 2 779 198 случаев заражения и 17 459 летальных исходов», — сказано в сообщении.

26 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется в 2023 году отменить режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу в мире.

Он отметил, что, несмотря на это, коронавирус останётся, поэтому всем государствам нужно научиться бороться с COVID-19 наравне с другими инфекционными заболеваниями.

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