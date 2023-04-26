Глава ВОЗ Гебрейесус надеется в 2023 году отменить режим ЧС по коронавирусу в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус надеется в 2023 году отменить режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу в мире.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Мы надеемся, что где-то в этом году сможем заявить, что пандемия коронавируса больше не является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — цитирует его ТАСС.

При этом глава ВОЗ отметил, что, несмотря на это, коронавирус останется, поэтому всем государствам нужно научиться бороться с COVID-19 наравне с другими инфекционными заболеваниями.

Ранее в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом в Юго-Восточной Азии увеличилась за месяц на 481%.