В ВОЗ сообщили о росте на 481% заболеваемости коронавирусом в Юго-Восточной Азии

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Заболеваемость коронавирусом в Юго-Восточной Азии увеличилась за месяц на 481%. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

«На региональном уровне число новых зарегистрированных случаев за 28 дней снизилось в четырёх из шести регионов ВОЗ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что помимо Юго-Восточной Азии увеличение числа пациентов на 144% зафиксировано в регионе Восточного Средиземноморья.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каждый новый вариант коронавируса имеет отличия от предыдущего и способен обходить иммунитет, поэтому число заболевших COVID-19 на пике не уменьшается.

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