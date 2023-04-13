В ВОЗ сообщили о росте на 481% заболеваемости коронавирусом в Юго-Восточной Азии
«На региональном уровне число новых зарегистрированных случаев за 28 дней снизилось в четырёх из шести регионов ВОЗ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что помимо Юго-Восточной Азии увеличение числа пациентов на 144% зафиксировано в регионе Восточного Средиземноморья.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каждый новый вариант коронавируса имеет отличия от предыдущего и способен обходить иммунитет, поэтому число заболевших COVID-19 на пике не уменьшается.