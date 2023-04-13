Попова: новые варианты коронавируса способны обходить иммунитет

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Каждый новый вариант коронавируса имеет отличия от предыдущего и способен обходить иммунитет, поэтому число заболевших COVID-19 на пике не уменьшается.
Попова: новые варианты коронавируса способны обходить иммунитет
  • РИА Новости

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Каждый новый геновариант коронавируса имеет отличные от предыдущего свойства, что ещё хуже, он, обладая этими свойствами, обходит иммунитет», — приводит РИА Новости её слова в эфире канала НТВ.

Попова пояснила, что по этой причине количество заболевших на пике не уменьшается.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.

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