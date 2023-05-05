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Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад сделал Россию сильнее и разрушил буферную Украину

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Экс-глава военной разведки Чехии генерал Пётр Пелз в интервью Radio Universum заявил, что западные страны хотели ослабить Россию, но в итоге сделали её сильнее.

«Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели её ослабить, но в итоге мы её усилили, и мы также разрушили буферную Украину», — отметил он.

Пелз добавил, что Запад не может понять, что самой большой стране в мире с такой историей русского народа, который «предпочтёт жить в землянках и питаться травой», лишь бы хоть как-то защищать свою страну, невозможно навредить, отобрав у неё Макдоналдс».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за всеми действиями киевских властей стоят западные кураторы, которые внушили Киеву чувство абсолютной безнаказанности.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российский президент Владимир Путин сорвал 20-летние усилия США по ослаблению России.

По его словам, Москва чётко дала понять США, что не потерпит экспансии НАТО к её границам.

При этом военный альянс проигнорировал это требование, в результате чего российское руководство было вынуждено принять превентивные меры.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн отметил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.

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