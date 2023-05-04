Захарова: за всеми действиями киевского режима стоят западные кураторы

За всеми действиями киевских властей стоят западные кураторы, которые внушили Киеву чувство абсолютной безнаказанности.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За всё то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы», — написала она в Telegram.

Захарова отметила, что Запад внушил киевским властям чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.