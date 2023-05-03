СК возбудил дело по факту теракта в связи с попыткой удара БПЛА по Кремлю

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил Следственный комитет.

Отмечается, что по поручению главы СК Александра Бастрыкина дело возбуждено по статье 205 УК России.

В сообщении говорится, что два украинских беспилотника были нацелены на Кремль.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — заявили в следственном органе.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.