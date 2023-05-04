Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия сорвала 20-летние усилия США по её ослаблению

Российский президент Владимир Путин сорвал 20-летние усилия США по ослаблению России, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Интервью с Макгрегором опубликовано на его YouTube-канале.

По его словам, Россия предприняла операцию, которая защитила страну.

«Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы подорвать и ослабить Россию, насколько это возможно», — сказал он.

Москва чётко дала понять США, что не потерпит экспансии НАТО к её границам, подчеркнул Макгрегор.

При этом военный альянс проигнорировал это требование, в результате чего российское руководство было вынуждено предпринять превентивные меры, сказал он.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн ранее отметил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.