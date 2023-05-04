Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия сорвала 20-летние усилия США по её ослаблению

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин сорвал 20-летние усилия США по ослаблению России, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия сорвала 20-летние усилия США по её ослаблению
  • РИА Новости

Интервью с Макгрегором опубликовано на его YouTube-канале.

По его словам, Россия предприняла операцию, которая защитила страну.

«Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы подорвать и ослабить Россию, насколько это возможно», — сказал он.

Москва чётко дала понять США, что не потерпит экспансии НАТО к её границам, подчеркнул Макгрегор.

При этом военный альянс проигнорировал это требование, в результате чего российское руководство было вынуждено предпринять превентивные меры, сказал он.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн ранее отметил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить