Глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Об этом он сказал в интервью YouТube-каналу Stephen Gardner.

Как отметил Макговерн, Белый дом утверждает, что действия России в отношении Украины не были спровоцированы.

«Однако предполагать, что эти действия не спровоцированы — это ложь», — подчеркнул он.

Гость программы отметил, что «молодой министр иностранных дел» Сергей Лавров выразил послу США Уильяму Бёрнсу позицию Москвы по вопросу вступления Украины в НАТО.

По его оценкам, Вашингтон проигнорировал предупреждения Москвы.

Сергей Лавров отмечал, что Россия категорически не приемлет превращение соседних с ней стран в военный плацдарм.

Он подчеркнул, что решение бухарестского саммита НАТО в 2008 году, где было заявлено о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, стало «миной в самое основание конструкции европейской безопасности».

Он напомнил, что один раз такая «мина» уже рванула — в 2008 году, когда «пребывавший в эйфории» грузинский президент Михаил Саакашвили решился на авантюру.