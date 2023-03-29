Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: США проигнорировали предупреждение Лаврова в 2008 году
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью YouТube-каналу Stephen Gardner.
Как отметил Макговерн, Белый дом утверждает, что действия России в отношении Украины не были спровоцированы.
«Однако предполагать, что эти действия не спровоцированы — это ложь», — подчеркнул он.
Гость программы отметил, что «молодой министр иностранных дел» Сергей Лавров выразил послу США Уильяму Бёрнсу позицию Москвы по вопросу вступления Украины в НАТО.
По его оценкам, Вашингтон проигнорировал предупреждения Москвы.
Сергей Лавров отмечал, что Россия категорически не приемлет превращение соседних с ней стран в военный плацдарм.
Он подчеркнул, что решение бухарестского саммита НАТО в 2008 году, где было заявлено о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, стало «миной в самое основание конструкции европейской безопасности».
Он напомнил, что один раз такая «мина» уже рванула — в 2008 году, когда «пребывавший в эйфории» грузинский президент Михаил Саакашвили решился на авантюру.