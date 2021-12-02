Лавров: обещания Украине и Грузии о членстве НАТО стали миной в основе безопасности Европы
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«Решение бухарестского саммита НАТО апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, — мина в самое основание конструкции европейской безопасности», — сказал Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Также министр заявил, что Москва внесёт предложения по договорённости о нерасширении НАТО на восток и неразмещении угрожающих России вооружений в непосредственной близости к ней.